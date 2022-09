Menneskelig fejl var årsag til ammoniakudslip

Ny procedure skal forhindre flere uheld

Så snart uheldet blev kendt, fulgte alle gældende procedurer for involvering af det relevante beredskab, herunder politi, brandvæsen og miljøvagt. Søndag klokken 11:50 afblæstes indsatsen, da myndighederne vurderede, at situationen var under kontrol.

Fjernvarme Horsens har i redegørelsen til Miljøstyrelsen beskrevet en akut indført procedure, som forhindrer en gentagelse og igangsat arbejdet med at etablere en permanent løsning, så lignende hændelser undgås i fremtiden.

- Vi gør alt, hvad vi kan, for at have velfungerende og sikre procedurer, men når uheldet er ude, kan svaghederne vise sig. Det handler vi naturligvis på i samarbejde med myndighederne, siger energichef hos Fjernvarme Horsens Martin Gram Schmidt Jensen.



Miljøstyrelsen skal nu behandle redegørelsen og vurdere eventuelle konsekvenser af hændelsen.