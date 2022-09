Nyt projekt skal give bevægelsesglæde hos de yngste

Siden 2015 har idræt været et eksamensfag i 9. klasse, og det har givet mellemtrinnet og udskolingen mere undervisningsmateriale, men her er indskolingen overset.

- Vi mangler rigtig meget i forhold til indskolingen, for det kræver jo, at børnene får lagt et godt fundament i forhold til kropslig dannelse, siger idrætslærer Camilla Daugaard, Østerhåbskolen i Horsens.

Derfor har de sagt ja til at være med i projektet "Mere meningsfuld idrætsundervisning i indskolingen", der er et samarbejde mellem Dansk Skoleidræt, Syddansk Universitet, VIA og fire skoler.