Øboere kan blive på ø takket være nye almene boliger

Der er plads til alle i boligerne, som både kan udlejes til par, børnefamilier og ældre. Foreningen håber dog på at kunne få noget hjælp af dem, der bor på øen, da de ikke selv kan have deres daglige gang i området.

- Vi vil rigtig gerne have hjælp, hvis for eksempel robotplæneklipperen går i stå og skal have et puf, og det vil de gerne være med til. Jeg tror også, det er ø-mentaliteten, at vi hjælper hinanden, siger han.

Flere muligheder

Hos Sammenslutningen af Danske Småøer mærker de en general efterspørgsel og nysgerrighed på almene lejeboliger.

- Det kan være med til, at vi undgår affolkningen, for det er et spring at flytte til en ø. Så man kan bruge det som en prøvebolig, hvor man ikke er bundet, som hvis man køber et hus, siger Bjarne Jepsen, næstformand.

Han bor selv på Aarø, hvor der lige nu også er et projekt i gang, som skal sikre dem almene lejeboliger.

- Vi mangler lejeboliger, også til dem der bliver ældre, som vil flytte fra deres store huse og godt kunne tænke sig at flytte ind i dem, der er lettere og mere egnede. Så bliver der huse til salg til nogle, som kunne forestille sig at flytte herover. Der kunne vi håbe på børnefamilier, men i hvert fald nogen, der bedre kan se sig selv i de store huse, siger han.