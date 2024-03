Rollerne er byttet - nu demonstrerer medarbejdere mod fagforbund

Udfordringen med at tegne overenskomster er, ifølge direktør og stifter af Social Craft, at medarbejderne varetager mange forskellige opgaver i virksomheden, og dermed skal arbejde under flere overenskomster i løbet af dagen, hvis de skal følge 3Fs krav.

- Hvis man nu den ene time står og pakker, så er det én overenskomst, hvis de derefter putter en label på pakken, er det en anden overenskomst. Hvis de derefter kører med varer, er det en helt tredje overenskomst. Vi har ikke ressourcerne til at administrere, at én medarbejder skal aflønnes efter tre forskellige overenskomster for tre timers arbejde, siger Stinne Simonsen.