Forsker langer ud efter fagforening efter konflikt med fleksjobbere

Hvis en fleksjobber arbejder fem timer om ugen i Social Craft, så får vedkommende fleksjobydelse for 32 timer for at nå op på 37 timer. Men formanden for 3F Horsens og Omegn mener ikke, at regnestykket er så let, som arbejdsmarkedsforskeren sætter det op.

- Det når de ikke ved, at man lægger tingene sammen. Hvis man tager fleksjobydelsen og lægger den sammen med lønnen og dividerer med 160,33 kr. for at regne den gennemsnitlige timeløn ud på et år, så får man et meget lavere beløb end det, Stinne betaler, siger 3F-formanden.

Og så langer arbejdsmarkedsforskeren ud efter 3F.



Men først noget mere kontekst.