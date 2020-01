Sladre-app giver lastbilerne p-bøder

I Horsens Kommune har man i et stykke tid bøvlet med lastbiler, der parkerer ulovligt i et industriområde. Derfor satte man for et år siden gang i flere nye initiativer, der skulle komme problemerne til livs. To parkeringsvagter blev ansat, det blev forbudt at parkere fra klokken 18 til klokken 06 i industrikvartererne, og med appen Giv et praj kan man nu tippe p-vagterne om ulovligt parkerede lastbiler.

- Det virker jo fint, for når vi indberetter nogen, så uddeler de gerne en bøde, fortæller Jesper Knudsen, ejer af truckcenter Horsens, som ofte oplever problemer med lastbilerne, da de holder på samme vej som hans værksted.

I 2019 blev der givet 95 praj, mens der blev udskrevet 332 parkeringsbøder til lastbiler. Det skriver Horsens Folkeblad.

De tal glæder Martin Ravn, viceborgmester for Venstre i Horsens Kommune.

- Jeg synes faktisk, det har været en rimelig succes. 95 henvendelser om ulovligt parkerede lastbiler, der har været med til, at der er blevet udskrevet 332 parkeringsbøder. Det synes jeg, er rimelig godt, siger Martin Ravn til TV SYD. Præcist hvor mange, at de 95 praj, der har ført til en bøde, ved man ikke.