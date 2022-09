- Det er overvældende. Vi havde jo allerede vundet, det vi skulle, idet Emma overlevede. Men det er rørende samtidig at være med til at samle over 31 millioner kroner ind til den gode sag, siger Thomas Andersen søndag morgen til TV SYD.

Indsamlingsshowet Hjertegalla 2022 løb lørdag aften af stablen på TV 2 Charlie og endte med at indsamle 31.052.917 kroner ind på landsplan. Her kan læse historien om Emma, der pludselig faldt om foran banegården i Horsens på vej på lejrtur med klassen.