Karinas datter fik hjertestop på banegården: - Vi vidste ikke, om hun ville vågne op og være sig selv igen

Mens de alvorlige scener fandt sted på Horsens Banegård, sad Karina Krupsdahl intetanende i sin bil på vej hjem mod Hansted nord for Horsens, hvor familien bor.

Hun var så uheldig, at hendes mobil samme dag var gået i stykker. Så derfor hørte hun først om hændelsen noget senere via beskedappen Messenger.

Her fik hun at vide, at hendes datter var faldet om og var blevet kørt til Aarhus Universitetshospital i Skejby. På det tidspunkt vidste hun ikke, at hendes datter havde fået et hjertestop.

- Jeg tænker, at det er ærgerligt, at hun nu går glip af Bornholmturen. Jeg er med på, at hun er blevet kørt til Skejby, men jeg tænker, at det er fordi, hun har slået hovedet, siger moderen.

Kommer i kunstig koma

Ved ankomsten til sygehuset fandt hun ud af, hvor alvorligt det stod til.

- Det var ganske forfærdeligt. Vi vidste jo ikke, om hun ville vågne op og være sig selv igen, siger hun.