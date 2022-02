Uddeling af gratis konfirmationstøj var en succes - der er mere på lager

Konfirmationskjoler, habitjakker og skjorter fik nyt liv i går aftes, da præst Lone Buhl Pedersen holdt åbent i præstegården i Østbirk ved Horsens. Her kunne konfirmander komme forbi og få tøj til den store dag - og det valgte mange at benytte sig af.

- Det gik rigtig godt. Der var fuldt hus og folk var glade og havde svært ved at forstå, at man bare kunne komme og få tøj helt gratis, lyder det fra Lone Buhl Pedersen.

Tøjet var doneret til præstegården af private, der havde fundet tøjet i gemmerne.

- Tøjet er bare så fint. Det er jo ikke blevet brugt ret meget, så det kan klare ikke bare én men mange konfirmationer endnu, lyder det fra præsten.

Gevinst for miljøet og pengepungen

Omkring 50 familier fik tøj med hjem, og de kom ikke kun fra lokalområdet men blandt andet også fra Randers og Silkeborg.

Alle familier var velkomne, uanset om begrundelsen var at tænke på miljøet, at hjælpe en trægt pengepung eller at få en hyggelig aften i selskab med andre konfirmander.

- Vi går ikke op i, hvorfor folk kommer. Det er win-win, uanset begrundelsen. Det er en gevinst for miljøet og for pengepungen, siger præst Lone Buhl Pedersen og fortsætter:

- Jeg er så stolt over det her koncept. Sikke vi kan, når vi hjælper hinanden.