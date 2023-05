En drøm gik i opfyldelse for Malte Ebert på dette års Jelling Musikfestival

Jelling Musikfestival har en speciel plads i hjertet for ham.

- Jelling var min første festivaloplevelse. Det var stedet, jeg kom til, da jeg var en ung knægt. Som 12-13-årig samlede jeg pant med min fodboldklub, og så var jeg der sidste skoledag med folkeskolen. I gymnasiet var jeg der også, så det har ligesom været en festival, der altid har været der, sagde han.



Med sig på scenen havde han spillere fra Vejle Boldklub, som skrålede med på fodboldsangen 'Dø For Vejle'. Det var en måde at takke vejlenserne for den opbakning, han har fået.

- Jeg føler, jeg har forsøgt at give igen med at skrive sange om Vejle. Det er jo mit hjem, og det er skønt at vende tilbage.