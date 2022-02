Thomas Hartmann fortryder ikke kontroversiel beslutning, som han tog som barn

Han tror, at det er fordi, at folk generelt forventer, at kvinder skal have et moderinstinkt. Ligesom han ofte har fået at vide, at han ville ændre holdning, når han blev ældre eller fandt den rette partner.



Årene gik. Thomas blev ældre. Nu 52 år og gift. Hans kone er nogle år yngre. Deres holdning ændrer sig ikke.