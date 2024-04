Kødæder spiser et kilo kød om dagen og har aldrig haft det bedre

Carnivore er en livsstil, der hylder kødet, som har vundet indpas gennem sociale medier med en Dr Shawn Baker i spidsen. Men videnskabeligt set kender man meget lidt til de sundhedsmæssige fordele ved en ren kødæderdiæt.

Der mangler kort fortalt langtidsevidens. De fleste rapporteringer fra dem, der har været på kosten over en længere periode, er anekdotiske og fortæller om en forbedring af alt fra libido, fordøjelse, inflammatoriske sygdomme og en mental klarhed samt et vægttab.

- Carnivore-diæten er ret ekstrem i forhold til, at det er udelukkende animalske produkter med et stort fokus på kød og en udelukkelse af planteriget. Og det er meget ekstremt i forhold til den almindelige madkultur her i Danmark, siger Christina Dahm, der er lektor i epidemiologi ved institut for Folkesundhed.

Fødevarestyrelsen anbefaler generelt at skære ned på kødet. Anbefalingen lyder på cirka 350 gram kød om ugen for en voksen, hvis man spiser varieret. Desuden anbefales det at begrænse især okse- og lammekød.

- Kød er en god kilde til proteiner og en af de største kilder til umættet- og mættet fedtsyrer i sådan en standard dansk kost. Den kommer pakket med en masse næringsstoffer, vi har brug for. Der er dog også stærk evidens for at forarbejdet kød – det vil sige kød, der er blevet behandlet ved rygning eller saltning såsom bacon og pølser kan være kræftfremkaldende, siger Christina Dahm, der er lektor i epidemiologi ved institut for Folkesundhed.

- Det er faktisk lige så sikkert, som det er, at cigaretrygning er kræftfremkaldende.