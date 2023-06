57-årig fængslet for at læsse kartofler af på Storebæltsbroen

En 57-årig chauffør, der er sigtet for at have læsset kartofler af på Storebæltsbroen, er blevet varetægtsfængslet i 14 dage.

Det fortæller Frederik Hald, der har været anklager ved grundlovsforhøret ved Retten i Svendborg.



Anklageren vil ikke komme nærmere ind på, præcis hvad der er blevet fremlagt af beviser mod den 57-årige, eller hvem politiet mistænker for at være medgerningsmænd.



Desuden sættes den 57-årige altså i forbindelse med en mængde tabte kartofler på motorvejen ved Kolding, skriver TV2.



Chaufføren ønskede, at grundlovsforhøret skulle overværes af pressen.



Anklagemyndigheden bad dog om lukkede døre. Det valgte dommeren at følge.