Politiet: Flere gerningsmænd bag kartofler på motorvejene

Det fremgår af af anklagemyndighedens sigtelse mod den 57-årig, der netop nu fremstilles ved grundlovsforhør ved retten i Svendborg med krav om fængsling.

Den 57-årige sigtes for i "forening med endnu ukendte medgerningsmænd at have forvoldt nærliggende fare for medtrafikanter ved at aflæsse en betydelig mængde kartofler på motorvejen på lavbroen og på motorvejen ved Kolding".

Gerningsmænd på fri fod

Politiet mener, der er flere gerningsmænd på fri fod, blandt andet fordi en sort Volvo fulgte efter den 57-åriges lastbil ud på lavbroen. Desuden blev der foretaget skift af vogntog flere steder.

Klokken 16.15 trådte den 57-årige ind i retslokalet i Svendborg, hvor han fremstod afslappet og smilende.