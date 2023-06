Politiet efterforsker kartoffelkaos på motorveje

Det var en moset og glat affære at begive sig ud på motorvejen torsdag morgen.

Sydøstjyllands Politi modtog meget tidligt torsdag morgen en anmeldelse om kartofler på kørebanen på E45 i nordgående retning omkring Kolding. Det bekræfter Sydøstjyllands Politi over for TV SYD.

Senere kom endnu en anmeldelse om kartofler på kørebanen på Storebæltsbroen, og det får nu politiet til at se på, om der kan være tale om en sammenhæng.

- Nu skal vi efterforske, om kartoflerne er blevet tabt forsætligt, og om der kan være en sammenhæng mellem de forskellige tilfælde, siger Sunniva Pedersen-Reng, der er pressemedarbejder ved Fyns Politi, til Ritzau.

Kan have forbindelse til omstridt lov

Torsdag er samtidig dagen, hvor Folketinget har vedtaget et omstridt lovforslag om at pålægge lastbiler over 12 ton en vejafgift. Et lovforslag, der tidligere har fået lastbilchauffører til at demonstrere ved at blokere flere trafikale knudepunkter i landet.