Folketinget giver politiet fodboldbølle-redskaber

Der blev i oktober 2022 indgået en bred politisk aftale om en styrket indsats mod hooligans. Aftalen blev indgået på baggrund af en afrapportering udarbejdet af en ekspertgruppe, nu dialogforummet. Fire elementer i aftalen kræver lovændring, og det er disse lovændringer, som et enigt Folketing i dag har vedtaget. Lovforslaget betyder:

at listen over strafbare handlinger, der kan give generel karantæne fra fodboldkampe, bliver udvidet. En generel karantæne er et forbud mod at opholde sig ved fodboldkampe og inden for et område på indtil 500 meter fra det sted, hvor fodboldkampen afholdes (3000 meter ved udebanekampe). Fremover kan politiet således give karantæne i op til fire år, hvis man i forbindelse med fodboldkampe deltager i slåskampe, overtræder knivloven eller tvinger andre til for eksempel at tage fodboldtrøjen af.

at politiet kan bistå fodboldklubbernes kontrollører med at identificere personer, der har overtrådt klubbernes ordensregler, men ikke ønsker at opgive personoplysninger til klubbens kontrollører.

at politiet i forbindelse med de såkaldte risikokampe får mulighed for på forhånd at beslutte at tilbageholde udvalgte tilskuersektioner efter kampen for at undgå tumult.