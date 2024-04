Trygheden og tilliden til politiet er faldet i landsdelen

Borgerne i undersøgelsen er blevet spurgt, om de er trygge i deres nabolag, og om de har tillid til, at politiet vil hjælpe dem, hvis de har brug for det.



88 procent af de adspurgte borgere i Syd- og Sønderjylland siger, at de føler sig trygge i deres nabolag, mens 86 procent har tillid til politiet. i 2022 var tallene henholdsvis 91,2 procent og 89 procent.



- Vi har noteret os et fald på begge parametre i forhold til sidste år. Trygheden og tilliden til politiet er fortsat høj. Vi ligger nu på landsgennemsnittet, men vi stræber altid efter at gøre det bedst muligt for borgerne. Resultaterne gør os nysgerrige på årsagerne til de udsving, vi ser, og vi kommer nu til at dykke ned i de data, der ligger bag undersøgelsen, siger politidirektør Frits Kjeldsen.

Positiv udvikling i udsatte områder

Der er samtidig stor forskel på, hvordan borgerne i de enkelte kommuner svarer. I de to udsatte boligområder Hedelundgårdparken og Stengårdsvej i Esbjerg er der nemlig sket en positiv udvikling på begge parametre og det glæder politidirektøren.