Brostrøm reagerer på bekymringsbrev fra sydjysk psykiatri

For hele sundhedsvæsnet er presset, men ifølge ledelsen er den samlede situation for psykiatrien nu så alvorlig, at de slår alarm.

Det får Søren Brostrøm, der er formand for Robusthedskommissionen, til at reagere.

- Brevet er udtryk for en krise, der foregår lige nu og her, og det skal tages meget alvorligt. For nogen steder brænder det mere på end andre steder, og psykiatrien er ét af de steder, siger han.

Mere personale

Robusthedskommissionen har blandt andet til formål at komme med anbefalinger til, hvordan der sikres mere personale i sundhedsvæsenet og mere tid til kerneopgaven.

Og det er netop ét af de kritikpunkter, der kommer fra psykiatrien, som oplever store udfordringer med at skaffe specialiseret arbejdskraft på lægeområdet.

- Vi har brug for input fra salen til det fremtidige arbejde. For det betyder meget med et realitetstjek på, om vi som kommission er på rette vej og har fat i de rigtige ender, fortæller Søren Brostrøm.