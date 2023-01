Desperate direktører sender usædvanligt brev om alvorlige problemer

Afsenderne af brevet er Charlotte Rosenkrantz Josefsen, direktør for psykiatrisygehuset, og Anne Mette Vind, sygeplejefaglig direktør, og Anders Meinert Pedersen, lægefaglig direktør, fra psykiatrien i Region Syddanmark.

I brevet skriver de, at psykiatrien er presset i hele Danmark, og at emnet har fyldt en del i den offentlige debat sidste år.

- Der er en hel del ting, som måske tilfældigt ramler sammen nu her i slutningen af 2022. Vi hejser flaget, fordi vi kan se en udvikling, som, hvis den fortsætter, kan bringe os alvorligt under pres. Vi vil gerne have mulighed for at arbejde med at sikre, at patientbehandlingen fortsat er på et rigtig højt niveau, siger Anders Meinert Pedersen, lægefaglig direktør på psykiatrisygehuset.