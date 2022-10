Hun droppede psykiatrien efter 17 år: - Jeg kunne ikke se patienterne i øjnene længere

Det er vel at mærke patienter, som var blevet tilbudt behandlingsforløb tidligere.

- Særligt det sidste år var jeg flov over at sige til patienter og forældre, som vi tidligere ville have hjulpet, at de ikke kunne få et tilbud. Visiteringen er blevet så skarp. Linjen er trukket et helt andet sted hen, end den var før.

For hende var det fagligt utilfredsstillende at give en dårligere behandling end den, hun vidste, hun kunne have givet, hvis der havde været flere ressourcer.

- Det er meget sørgeligt, hvis vi kun stiller diagnosen og giver noget medicin og ikke giver de unge undervisning i deres sygdom, siger Birgitte Irming.