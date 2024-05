Drømmen om familie hang i en tynd tråd i fem timer

Han forklarer, at kirurgerne indledte med at lave et snit fra øre til øre over hovedet. Herfra kunne de trække huden i panden ned over næseryggen og øjenbrynene for at få adgang til kraniet.



- Molly har noget hjerne, der ligger uden for kraniet i hendes pande. Derfor skulle vi forsøge at få hjernen til at ligge inden for kraniet, og det gjorde vi ved at gøre kraniet større, fortæller Gorm von Oettingen og uddyber:

- Vi gjorde panderegionen større ved at skære i den og omforme den.