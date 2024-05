Ingen kunne svare på hendes spørgsmål, da hun fik sin nyfødte datter i armene

I lægernes konklusion hæftede Sofie Bregnhøj Suhr sig ved, at Mollys hjerne trods misdannelsen i kraniet faktisk så ud til ikke at have taget skade. Alligevel var det svært for hende ikke at føle sig ulykkelig.

- Jeg synes, det var så synd for Molly. Mit hjerte var knust over, at hun kom til verden med de forudsætninger. Det var var ekstremt uretfærdigt, fortæller Sofie Bregnhøj Suhr og uddyber:

- Jeg var ikke i tvivl om, at jeg elskede Molly fra før hun overhovedet blev født, så min forventning til, hvor højt jeg ville elske hende, har der aldrig været tvivl om, men det har været svært at være inde i mig og være i mine tanker, fordi tankerne ikke altid er gode. Det er ikke rart at sidde med sig selv og tænke, at det ikke var det her, jeg ønskede mig.

Er det sådan, du tænker?

- Ja. Jeg ønskede mig Molly rigtig meget. Hun er et ønskebarn for mig og min mand og for alle omkring os, men at hun er misdannet, er ikke et ønske.