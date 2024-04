Familien til drabsoffer er lettede over dom til 37-årig

26-årige Adan blev nytårsmorgen 2023 stukket ned af 37-årige Charlie Mørcke.

Derfor sad familien til Adan Mahamed Dek i retten, da sagen mandag eftermiddag fik sin afgørelse, og den 37-årige blev idømt forvaring.



- Vi er glade for, at retten kunne se, at det var det rigtige at gøre, lød det fra Adans søster Roda Yusuf, og Adans lillebror Faysal Yusuf var lige så tilfreds.

- Det er dejligt at kunne smile lidt igen. Den dømte har vist sig at være en trussel gang på gang, og han har ikke lært af det, men nu tippede det altså. Nu var det nok, lød det fra ham efter dommen.

Charlie Mørcke var ikke selv til stede ved strafudmålingen i salen, men havde på forhånd aftalt med sin forsvarer at anke dommen på stedet.