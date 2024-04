Nytårsmorgen mistede de en bror og en søn - nu har gerningsmanden fået "den strengeste straf"

Han blev anholdt på et hotel i Billund ved 19-tiden den 1. januar 2023, og Adan Mahamed Deks far er taknemmelig for, at politiet så hurtigt fik fat i ham, fortalte han efter dommen.

- Jeg vil bare gerne takke politiet for at fanget ham så hurtigt og systemet for at have dømt ham, sagde Mohamed Dek Yusuf.

Han har mistet en søn, og Roda og Faysal Yusuf har mistet en bror. Han kommer ikke tilbage, men dommen og sagen er et punktum, der også har kastet lidt glæde af sig.

- Der er mange mennesker, der har været henne ved mig og fortælle, hvor godt de kunne lide ham. Det gør mig stolt, lød det fra Faysal Yusuf.

- Jeg har lige ringet til nogle af Adans venner, og de er glade for, at der er kommet retfærdighed i sagen, fortsatte han.