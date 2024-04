Familie retter vrede mod Kriminalforsorgen: - Deres fejl har kostet vores bror livet

Kammeraten sms'ede imidlertid på vejen, at der ikke var noget alligevel, men den 36-årige valgte at fortsætte turen mod centrum. Efter at have slået en af Adan Mahamed Deks bekendte ned som følge af en diskussion, forklarede han, at han efterfølgende blev jagtet af en flok personer.

Han forsøgte at undgå en konfrontation, fortalte han, men 12 minutter senere stødte de sammen, og da han var ene mand mod fire, følte han, at det var uundgåeligt at stikke Adan Mahamed Dek, der gik frem mod ham med en kniv, forklarede han i retten.

- Det her skal ingen familie opleve

Kriminalforsorgen skrev i en pressemeddelelse den 27. januar 2023 blandt andet:

Den person, som er sigtet for manddrab i forbindelse med drabet i Kolding nytårsnat, afsonede en dom for en tidligere forbrydelse og var på bevilliget udgang på tidspunktet for hændelsen.

En intern redegørelse i Direktoratet for Kriminalforsorgen peger på, at der er begået alvorlige fejl i den konkrete sagsbehandling vedrørende den indsatte, hvor vurderinger i sagen ikke er blevet foretaget i overensstemmelse med gældende regler og praksis.

- Jeg håber virkelig de tager ved lære af deres fejl. Det her skal ingen borgere eller nogen familie opleve, siger 24-årige Faysal Yusuf, og 22-årige Roda Yusuf tilføjer:

- Jeg er glad for, at de erkender deres fejl. Vi håber bare, at det ikke sker igen, for vi sidder tilbage med en følelse af, at det her kunne være undgået, hvis ikke han havde fået udgang.



Beklager fejlen

TV SYD har været i kontakt med Kriminalforsorgen og foreholdt dem familiens kritik. De skriver følgende til TV SYD:

- Drabet i Kolding nytårsnat 2023 er en dybt tragisk sag. En sag af den karakter giver øjeblikkelig anledning til en dybdegående undersøgelse af alle led i sagsbehandlingen hos kriminalforsorgen.