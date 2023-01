Udgang fra fængsel endte med drabssigtelse - der er jo nærmest tale om en 100-års hændelse, mener juraprofessor

Beskeden fejlmargin

Det hører da også til sjældenhederne, at en indsat begår ny kriminalitet under udgang. I 2021 var der 24.928 udgange fra danske fængsler og arresthuse, og kun i 0,1 procent af tilfældene misbrugte de indsatte udgangstilladelsen til at begå kriminalitet.

Ifølge Radio4 erkender kriminalforsorgen nu, at der har ”vist sig et behov” for at få et "skærpet fokus på sikkerhedsvurderingen af dømte med en misbrugshistorik - herunder særligt dem som er dømt for personfarlig kriminalitet". Juraprofessoren har dog svært ved at se, hvordan man kan skærpe bestemmelserne for udgang.

- Kriminalforsorgen rammer altså skiven i 99,9 % af tilfældene, og en ”fejlmargin” på 0,1 pct. må siges at være særdeles beskeden, siger Linda Kjær Minke, som på spørgsmålet om samfundet kan leve med så lav en fejlmargin svarer:

- Det vil jeg lade være op til andre at vurdere.