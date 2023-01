Politikere kræver handling efter knivdrab i Kolding

Også Karina Lorentzen, der er retsordfører for SF, mener, at der på bagrund af sagen fra Kolding er behov for at se på reglerne for udgang fra fængslerne.

- Jeg kan godt forstå, hvis nogen tænker, at fem måneder er relativ kort tid efter, at han har begået en anden grov forbrydelse. De indsatte skal have udgang, men Kriminalforsorgen skal sikre, at den indsatte har strammet sig an for at lægge livet om, siger Karina Lorentzen.

- Jeg vil derfor kontakte justitsministeren, for at høre om der er nogle indlysende ting, vi kan gøre for at undgå den her slags, siger Karina Lorentzen.