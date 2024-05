Glant, flenerk og krüsch er yndlingsord i grænselandet, men ved du, hvad de betyder?

Mere end kun en konkurrence

Ordene blev indstillet på tysk, dansk, plattysk, frisisk og sønderjysk.



- Vi vil gerne fremme sprog- og kulturforståelse på begge sider af grænsen. Vi mangler stadigvæk opmærksomhed på, at sprogene sameksisterer i området, siger Galina Jørgensen og fortsætter:

- Opmærksomheden skal forebygge fordomme. Vi er ikke så forskellige, uanset hvilket sprog vi taler.

En fagjury blev nedsat til konkurrencen og bestod af sprogeksperter som har vurderet hvert enkelt ord.

- Sproget er et vigtigt redskab

I fagjuryen sad Karen Aarøe, der underviser på UC SYD i Haderslev, som fremhæver sprogets særlige betydning i grænseregionen.

- Sproget er et vigtigt redskab for at møde hinanden og man blander udtryk på tværs af sprog og inkluderer dem. Det viser, at sprog og identitet hører sammen, og man interesserer sig for de andre, understreger Karen Aarøe.

Fagjuryen lagde særlig vægt på ordenes forankring i sproget, deres daglige anvendelse og repræsentativitet for regionen foruden hyppigheden af indsendelser.