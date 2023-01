Indsat sigtet for drab under udgang: Nu skærper fængsler reglerne

Nytårsnat blev en 26-årig mand knivdræbt i Kolding by. Den sigtede er en voldsdømt, der var på udgang fra Sdr. Omme Fængsel. Det oplyser flere kilder til Radio4.



Den formodede gerningsmand, var på udgang fra fængslet, blot tre måneder efter han blev idømt en straf på 1 år og 8 måneder for at have holdt en kvinde indespærret i en lejlighed i syv en halv time, hvor han både tæskede hende og truede hende på livet.

12 dage efter drabet på åben gade i centrum af Kolding udsendte Kriminalforsorgen et notat til fængselsbetjentene i de danske fængsler.

I notatet står der, at der har ”vist sig et behov” for at få et "skærpet fokus på sikkerhedsvurderingen af dømte med en misbrugshistorik - herunder særligt dem som er dømt for personfarlig kriminalitet".