37-årig spærres inde på ubestemt tid efter drab

Retten i Kolding har mandag eftermiddag besluttet at idømme Charlie Mørcke forvaring.

Charlie Mørcke har adskillige domme bag sig for blandt andet grov vold og personfarlig kriminalitet. Sammen med en mentalundersøgelse, der har vist, at han lider af en svær personlighedsforstyrrelse, var dommene årsagen til, at anklageren mente, at Charlie Mørcke skulle idømmes forvaring. Og det var både nævninge og dommere altså enige i.

- Af mange anses forvaring som den strengeste straf. Charlie Mørcke er otte gange tidligere straffet for personfarlig kriminalitet. Samlet har han afsonet mere end 13 års fængsel. Derfor er der nu ingen anden sanktion tilbage end forvaring, så der ikke er flere, der bliver udsat for personfarlig kriminalitet af Charlie Mørcke, lød det fra anklager Anna Holm, da hun procederede for forvaringsdommen.