Fiskesygdom rammer endnu et lokalt dambrug

Hos Hvilested Dambrug ved Kolding er der blevet konstateret smitte med fiskevirussen IHN. Det har fået Fødevarestyrelsen til at lukke dambruget.

På baggrund af fundene, har Fødevarestyrelsen sat ørreddambruget under et såkaldt offentligt tilsyn, hvilket indebærer, at fisk, produkter eller udstyr ikke må flyttes til eller fra dambruget uden Fødevarestyrelsens tilladelse.

Mister ikke status som IHN-frit land

At Hvilested Dambrug nu er ramt af fiskesygdommen, kommer ikke til at have betydning for Danmarks nuværende status om IHN-fri. Dog betyder det, at endnu et område bliver underlagt særlige restriktioner.

- Danmark har nu syv restriktionszoner med IHN, hvor der gælder særlige regler. Men det er først, hvis mere end 25 procent af landet bliver ramt af IHN, at den resterende del af Danmark mister sin IHN-fri status, forklarer sektionsleder og dyrlæge i Fødevarestyrelsen, Signe Balslev, i en pressemeddelelse.