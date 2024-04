Flere børn på julemærkehjem lider af skolevægring

14 procent af de børn, der starter på et af landets fem julemærkehjem, lider af skolevægring. Det vil sige, at de har meget svært ved at passe deres skolegang og måske endda ligefrem føler ubehag eller modvillighed mod at komme i skole.

På Julemærkehjemmet Fjordmark fortæller forstander Jesper Lildholdt, at flere af de børn, der bor hos dem, har mange fraværsdage i skolen.

- Det er ikke noget, vi har ekstra fokus på, men lige nu er der en stor gruppe af vores børn, som lider af skolevægring, siger Jesper Lildholdt.

På det sønderjyske julemærkehjem hjælper de årligt 150 børn, som ikke trives i deres dagligdag. Det kan være, fordi de bliver mobbet, holdt udenfor fællesskabet eller på en eller anden måde føler sig forkerte.

Inden 14-årige Nora Østgaard i starten af dette skoleår kom på Fjordmark, blev hun ofte hjemme fra skole, fordi hun ikke følte, hun passede ind. Efter sit ophold kommer hun i skole stort set hver dag.

I programserien Julemærkehjemmet Fjordmark på TV SYD PLAY kan du følge, hvordan Fjordmark hjælper udsatte børn.