Havde 277 cykler med i lastbil – nu er han fængslet

227 stjålne cykler i original emballage.

Det var det syn, der mødte betjentene i politiets baglandspatrulje, UKA Vest, da de torsdag formiddag klokken 9.21 åbnede bagsmækken på en litauisk indregistreret lastbil på rastepladsen Hylkedal V ved Kolding.

Lastbilen havde kurs mod den dansk-tyske grænse med de mange cykler, som anslås at have en værdi af cirka en million kroner.

Eftersøgt i Norge

Cyklerne er stjålet i Norge, fortæller politiinspektør og linjechef ved UKA Vest, Jeppe Kjærgaard, Syd- og Sønderjyllands Politi.

- Der sker det, at vi standser bilen, og i forbindelse med det internationale samarbejde i Europol kan vi ret hurtigt konstatere, at cyklerne er stjålet i Norge. Derfor bliver chaufføren anholdt og fremstillet i grundlovsforhør.

Nu skal efterforskningen vise, hvor cyklerne var på vej hen, og om der er tale om organiseret kriminalitet. Det er politiets forventning, at norsk politi vil bede om at få chaufføren udleveret, da han i forvejen var eftersøgt for lignende kriminalitet i Norge.

Fokus på omrejsende kriminelle

Det er et internationalt samarbejde via Europol mellem dansk, norsk og svensk politi, der bragte UKA Vest på sporet af de stjålne cykler, oplyser UKA Vest i en pressemeddelelse.

De tre lande har for tiden et fælles fokus på omrejsende kriminelle, og det var via det samarbejde, det lykkedes baglandspatruljen at finde og standse den litauiske lastbil.