Heidi går i timevis for en god sag

Hun har gået i 24 timer og samlet næsten 12.000 kroner ind til Børn, Unge og Sorg.

Heidi Møller fra Kolding arbejder normalt med at få flere ud at gå ved at afholde events og rådgive virksomheder. Det har covid-19 nu sat en stopper for.

- Den her gåtur er sat op, fordi jeg har noget tid tilovers, hvor jeg ikke skal lave events og foredrag, og så tænkte jeg, at den tid skal udnyttes og bruges rigtigt. Jeg er vant til at undervise i at bryde gåture helt ned til 10 sekunder, så det er en udfordring for mig at gå seks timer i streg. Når jeg så gør det for et godt formål, bliver det lidt større end mig selv, siger Heidi Møller.

71 donationer har indtil nu bakket op om hendes projekt, der skal hjælpe børn og unge i sorg.

- Det, synes jeg, er fuldstændig fantastisk, siger hun.