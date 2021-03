I sag om ulovlig import af hunde: Tiltalt erkender at have hentet hvalpe i Polen

Solgt som danske hunde

Manden fra Kolding kom under sin forklaring ind på, at han ikke solgte hundene som polske, men som danske - velvidende, at de ikke var danske.

Hvalpene skulle være hentet ved to sælgere i Polen for derefter at indføre dem i Danmark, hvor han solgte hvalpene fra sin adresse i Kolding.

Når købere så kom på adressen blev en tæve af racen fransk bulldog fremvist som mor til de importerede hvalpe.

Ifølge manden fra Kolding skulle det nemlig være nemmere at sælge hunde, der er danske, fordi der går mange rygter om, at hunde fra Polen vokser op under forhold, hvor de har "lort op ad nakken", forklarede han i retten.

Ifølge anklageskriftet skulle flere af de solgte hvalpe være blevet syge efter køb og hverken være blevet vaccineret mod rabies eller undersøgt af en dyrlæge i Polen inden importen til Danmark.

Men den tiltalte fra Kolding forklarede, at han blandt andet fik papirer for vacciner og polske pas på hvalpene, når han hentede dem, og at han har fået at vide af sælgerne i Polen, at hvalpene havde været til dyrlæge.

- Jeg kørte dem altid til dyrlæge 24 timer efter, jeg kom hjem. De skulle vaccineres og chippes, sagde han i retten i dag.

I gennemsnit har han tjent omkring 4.000 kroner på hver hvalp, som han har hentet i Polen og solgt til danske købere over Den Blå Avis og Gul og Gratis, fortalte han.



Nede med stress

Anklageren i sagen spurgte ad flere omgange ind til specifikke datoer, men der var huller i hukommelsen hos den tiltalte fra Kolding, der forklarede, at han på grund af stress ikke kan huske flere ting.

I en periode på halvanden måned skulle den tiltalte fra Kolding have været så dårlig, at den tiltalte mand fra Gram, der også gav forklaring, havde boet hos sælgeren i Kolding med det formål at sælge hunde fra adressen.

Han nægtede dog at have haft kendskab til, hvor hundene skulle komme fra. Han nægtede også at skulle have tjent penge på at sælge hvalpene. Situationen blev forklaret som en vennetjeneste.

- Det helt afgørende omdrejningspunkt for anklagemyndigheden, det er indførslen af hundene, og det har han (manden fra Gram, red.) forklaret i retten, at det havde han ikke noget med at gøre, og det vidste han slet ikke noget om, forklarer advokat Nikolai Berg, der er forsvarer for den tiltalte fra Gram.