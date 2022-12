Jule-OL skal sætte handikappede i bevægelse - og de ser ud til at lykkes med det

VIVE, der er det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, udgav for to år siden en rapport, hvor de undersøger levevilkårene for mennesker med handicaps. Den undersøgelse viste, at mennesker med svære psykiske og fysiske handicaps er stærkt overrepræsenterede blandt mennesker med blandt andet overvægt. Noget der ifølge Kolding Kommune kan skyldes, at disse borgere har svært ved at tilpasse sig det traditionelle idrætsliv med de normer, der er der.