Kirstine på 10 år har over 1.500 følgere på Instagram: Ekspert bekymret over udvikling

Lykke Møller Kristensen er forfatter og foredragsholder, og har skrevet to bøger og foretaget 400 interviews og workshops med unge mennesker om deres ageren på de sociale medier.

Her har hun hørt om nogle af de konsekvenser, unge oplever, efter at have prøver livet af som influencer.

- Der kan være nogen, der viser tegn på, at de bliver lidt indadvendte, at det er lidt ufedt, og at de oplever en form for overarbejde. At de hele tiden er på og skal analysere, hvad andre har fået, og hvordan andre agerer, for det er typisk ud fra det, at de måler sig op mod hinanden, siger Lykke Møller Kristensen.

For at komme ubehagelige oplevelser i møde har Rikke Nordborg Jaap også profilen på sin telefon. Det er hende, der besvarer henvendelser til profilen, og hun taler med sin datter om, hvad der skal på profilen.

På den måde ønsker hun at give sin datter en god oplevelse med at være på de sociale medier, fortæller hun.

- Vi er meget fortrolige med vores børn, og Kirstine er lidt som en åben bog. Men altså, skyggen hænger altid over en, at ens børn bliver udsat for noget grænseoverskridende, og det kan jo ske på nettet. Men vi er også nødt til at vise, at det her er en del af en helt almindelig hverdag - en del af en virkelighed, som de er en del af. Her skal de også lære at gebærde sig, og det skal vi nok hjælpe dem med at gøre, siger Rikke Nordborg Jaap.