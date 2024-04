Kvindes hund hjalp hende op fra sofaen og tilbage på arbejde

Symptomerne var klassiske, ingen energi, ingen hukommelse, ingen kræfter til at rejse sig fra sofaen. Men lille Sander, en aktiv Husky-mix hvalp tvang hende ud at gå. Og det hjalp.

- Han var tilfældigvis en af de hunde, der ikke går på toilettet i haven. Så derfor skulle han ud at gå tur, nogle gange otte gange om dagen. Disse ture gjorde bare, at jeg begyndte at kunne se farverne på naturen igen, for alting havde mistet farven, da jeg gik ned med stress, fortæller Pernille Løfkvist.



Siden begyndte Pernille at løbe med andre hundeejermotionister i foreningen Dirty Paws. Og i dag er hun tilbage på arbejde på fuld tid og har endda anskaffet sig endnu en hund at løbe med.

- Mine udsigter for at komme tilbage på arbejdsmarkedet på fuld tid ville have set meget, meget sværere ud, hvis jeg ikke havde haft Sander til at guide mig igennem, fortæller Pernille Løfkvist.