Hund lærte stressramt kvinde at se farverne i skoven igen

Sander er et Husky-mix og kræver meget motion, fordi racen er så fuld af krudt. Og motion er lige netop det, stressramte har brug for til at få krudtet igen. Så det blev ikke ved gåturene.

Pernille fik kontakt med Dirty Paws (Beskidte Poter. red), der er en forening for folk, der vil gå eller løbe sammen med deres hunde. Læs mere om Dirty Paws her.

- Jeg tænkte, at det kunne være sjovt at se, om Sander ville trække, fordi han er en slædehund. Og det ville han, og så begyndte vi at løbe, fortæller Pernille.

Det er nemlig vigtigt, at hunden trækker, så løberen ikke falder over hund eller snoren, der er spændt fast i et løbebælte om løberens mave.

Og nogle vil måske undre sig over, at man kan få en hund til at løbe de tre til seks kilometer, som man typisk løber i Dirty Paws, uden at den skal undersøge duftspor ved hvert et træ, hver en busk eller bare markere for enten det ene eller det andet.