Mikkel Roed er ansat til at lave hundredvis af romkugler

- Kunderne var jo ikke glade for, at der var udsolgt, når de kom, og der ikke var mere tilbage. Det var rigtig svært for os at håndtere, for vi ville jo gerne sælge så mange, som overhovedet muligt, men vi kunne bare ikke nå at producere nok, fortæller han og fortsætter:

- Nu kan jeg godt være glad for det og være stolt af det, vi har vundet, men jeg synes, at der var tidspunkter, hvor det var rigtig, rigtig hårdt.