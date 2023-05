Prisvindende kantpæl skal redde liv

Hvert eneste år koster harmonikasammenstød på motorvejen samfundet dyrt.

Alene skadeomkostninger løber op i millioner af kroner, men endnu værre koster det også af og til menneskeliv.

I fremtiden kan harmonikasammenstød dog hører fremtiden til. Det er i hvert fald, hvad tre gymnasieelever fra IBC Kolding håber på.

Gymnasieeleverne Rasmus Kabel, Filip Nielsen og Jonathan Steinmeier har nemlig videreudviklet på den traditionelle kantpæl, hvor de har bygget et modul ovenpå kantpælen, som kan kommunikere med de øvrige kantpæl og oplade sig selv med solceller.



Når en bils fart falder til under 50 kilometer i timen, sender kantpælens sensor en advarsel én kilometer tilbage mod kørselsretningen. Her lyser kantpælene rødt, som en indikator for at hastigheden er væsentligt sænket længere fremme.

- Vi synes jo helt ærligt, at det er et genialt produkt. Vi prøver jo på at redde liv og sørge for færre uheld på motorvejene, siger Filip Nielsen.