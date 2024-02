Rapport slår fast: Kommune havde ikke klar plan for stormflod

Selvom Camilla Petersen ikke bebrejder kommunen for oversvømmelserne i hendes frisørsalon, så mener hun, at Kolding Kommune kunne have gjort visse ting bedre.

- Ingen kunne jo vide, hvor slemt det ville blive. Men man kunne måske godt have forberedt byens borgere lidt bedre, mener Camilla Petersen.

Nu skal der laves en plan

Efterårets stormflod har nu fået kommunen op af stolen. I evalueringsrapporten sammenfatter Kolding Kommune fem punkter, de vil forbedre. Herunder, at der skal laves en opdateret beredskabsplan.

- Den skal forhindre, at vi bliver ramt ligeså hårdt igen. Jeg tror, det havde været muligt at lave en hurtigere indsats, hvis vi havde haft sådan en. Så kunne vi have styret og fordelt de hænder, der var, mere effektivt, siger Jørn Chemnitz.