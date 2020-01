Sigtelse: Direktør hævede penge og købte mad på kommunekort

Museumsbesøg, parkeringsafgift, taxakørsel og dagligvarer.

Det er blandt de udgifter, som en nu tidligere kommunaldirektør i Struer Kommune uberettiget har brugt et kommunalt kreditkort til at dække.

Det fremgår af en retsmødebegæring i straffesagen mod eksdirektøren, der nu er sigtet for mandatsvig.

Den ulovlige brug af kommunens kreditkort begyndte ifølge begæringen i foråret 2017 og fortsatte til 29. juli 2019.

På besøg i Kolding

16. april brugte direktøren kommunens kort til en betaling på 240 kroner på Museet på Koldinghus i Kolding.

Dagen efter fulgte en betaling på 788 kroner til en overnatning på Hotel Koldingfjord.

Det seneste registrerede misbrug af kortet er fra 26. juli 2019, hvor direktøren hævede 1000 kroner i en Jyske Bank-filial i Hobro.

Generelt er der adskillige kontanthævninger på listen over de 174 forhold.

De fleste ligger på mellem 1000-2000 kroner, men en enkelt kontanthævning skiller sig ud, nemlig da direktøren hævede 10.000 kroner ved Nordea i Struer 14. december 2017.

Den mindste udgift, der er noteret på listen, er en betaling på 24,95 kroner på en tankstation i Hobro 26. juli 2018.

Kommunaldirektøren er sigtet for "at skaffe sig eller andre uberettiget vinding ved i et formueanliggende, som der påhvilede ham som kommunaldirektør at varetage på vegne af Struer Kommune, at have handlet imod kommunens tarv".

174 'ikke-kommunale' hævninger

Det gjorde han ved at foretage de 174 hævninger og indkøb "uden kommunalt formål".

Kommunen led i den forbindelse et tab på godt 123.000 kroner, lyder det i sigtelsen.

Ifølge en pressemeddelelse fra Midt- og Vestjyllands Politi forventes det, at den tidligere direktør vil tilstå forbrydelsen.

Struer Kommune afviser at kommentere den verserende sag, før der er faldet dom.