Sjældne mus standsede arbejde med gasledning i ni måneder

Ekstra krav til anlægsarbejdet

Den nye miljøtilladelse stiller en række ekstra krav til anlægsarbejdet, så der tages ekstra hensyn til beskyttede dyrearter:



- Vi er selvfølgelig meget optagede af at tage hensyn til natur og dyreliv i forbindelse med, at vi bygger Baltic Pipe. Vi havde allerede lavet et meget grundigt forarbejde, og det er nu blevet ekstra uddybet. Jeg glad for, at vi har fået en miljøtilladelse, der grundigt beskriver de hensyn, vi kommer til at tage til blandt andet de beskyttede dyrearter i de områder, vi kommer igennem, siger Søren Juul Larsen.