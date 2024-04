Tiltalt for drab udtaler sig for første gang: Situationen var uundgåelig

Politi og ambulancefolk forsøgte at redde Adan Mahamed Deks liv, men i ambulancen stoppede han med at trække vejret, og klokken 06.37 blev han erklæret død. Han forblødte som følge af de fire knivstik, han fik i ryggen.

- Jeg troede, jeg havde stukket ham to gange, og jeg syntes, at jeg stikker ham lavt nede mod bagdelen, så jeg føler ikke, at stikkene sidder et kritisk sted, lød det fra den 36-årige tiltalte.

Anklager: - Men du anerkender, at du har stukket fire gange. Du husker bare ikke, at det var så mange gange?

Tiltalte: - Ja, det er mig, der har stukket alle gangene. Der er ikke andre, der har stukket.

Ikke hans hensigt

Retspsykiatrien i Aarhus har vurderet, at den 36-årige tiltalte er egnet til straf og har anbefalet, at han skal idømmes en forvaringsdom, hvis han bliver fundet skyldig.

Hans forsvarer mener, at hans klient skal frifindes eller højst dømmes for vold med døden til følge.

- Som han selv har forklaret i dag, var det ikke hans hensigt, at nogen skulle afgå ved døden. Han prøver at flygte fra dem og prøver at jage dem væk flere gange, men de finder ham jo så igen, og derfor er det så, som han siger, at det er uundgåeligt, at de mødes, sagde hans forsvarer Jørn Brandenhoff Schmidt efterfølgende til TV SYD.

Retssagen fortsætter torsdag. Der er afsat i alt ni dage til sagen ved Retten i Kolding. Der ventes at falde dom senest den 23. april.