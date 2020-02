Uge Sex skal gøre op med unges skæve kropsidealer

Annelouise Bloch og Noah Bernstoff synes begge, at det er godt at se billeder af alle slags kroppe. Foto: Karoline Lunddal Dam, TV SYD

Hver dag bruger mange unge timevis på at scrolle ned over billeder på dagens billeder på Instagram. Derfor ser unge også billeder af rigtig mange mennesker og menneskekroppe.

Dog er det ikke alle slags kroppe, der rammer de unges nyhedsfeed på de sociale medier

- Det er ofte tynde eller trænede kroppe, man ser på de sociale medier, siger 14-årige Noah Bernstoff, der går i 8. b på Lyshøjskolen i Kolding, til TV SYD.

De perfekte kroppe, hvor der ikke er et gram fedt for meget, er altså ikke unormalt for unge at se på de sociale medier. Derfor har Sex og Samfund valgt, at Uge Sex i år skal have fokus på kroppen og kroppens mangfoldighed.

Uge Sex, der i denne uge ruller ud på de fleste skoler, har i år fokus på kropsidealer. Foto: Karoline Lunddal Dam, TV SYD

Stræben efter den perfekte krop

På Lyshøjskolen i Kolding har de, ligesom mange andre skoler landet over, mandag taget hul på Uge Sex. Foruden at skulle lære om sikker sex og prævention skal eleverne blive klogere på, hvordan kroppe i virkeligheden kan se ud. Det er noget Noah Bernstoff godt kan se det fornuftige i.

- Jeg tænker godt, at det kan være et problem, at man kun ser de perfekte kroppe, for så ender man med at stræbe efter at få sådan en krop, siger Noah Bernstoff.

Sammen med klassekammeraten Annelouise Bloch sidder Noah Bernstoff og kigger på nogle udprintede billeder af forskellige kroppe. Alle slags kroppe. Sammen sidder de og snakker om og reflekterer over, hvad de ser, når de kigger på dem.

- Det er meget anderledes kroppe end dem, man plejer at se på TV og de sociale medier. Der pakker man måske tingene lidt ind og viser en facade, og ikke hvordan tingene i virkeligheden er, siger Noah Bernstoff.

- Altså der er jo nogle af de her kroppe, som er ret overvægtige, og der kan man jo ikke lade være med at tænke, at det ikke er særligt sundt. Men jeg synes godt, at man må have lidt på sidebenene, siger Annelouise Bloch, der også går i 8. b på Lyshøjskolen.

I løbet af Uge Sex skal Annelouise Bloch og Noah Bernstoff sammen med deres klassekammerater blandt andet lave kampagner om prævention og sikker sex. Men Noah Bernstoff er også glad for, at de lærer om, hvordan kroppe kan se ud.

- Jeg føler i hvert fald, at jeg har det rimelig fint med min egen krop, efter vi har set de billeder, fortæller han.