Krea Kongen Jul - ny udfordring: Bag og pynt en flot honningkage

Julen hænger uløseligt sammen med slik, kager og søde sager. For nogen er det næsten en fast tradition at gå i køkkenet og fylde hjemmet med duften af hjemmebag og derefter give sig i kast med at pynte og dekorere med glasur, chokolade og sukkerpynt.

I denne uges konkurrence i Krea Kongen Jul er det netop den tradition, der hives fat i, hvor udfordringen lyder:

Bag og pynt en flot honningkage

Honningkagen behøver ikke have den klassiske form som et hjerte. Den kan have lige det udtryk eller den form, som du ønsker. Uanset hvilket niveau du befinder dig på, kan du være med i denne uges udfordring - så slip fantasien løs og find bage- og ikke mindst pynteglæden frem.

Er du lidt i tvivl om, hvor du skal begynde, hjælper ugens ekspert dig i gang. Hun hedder Katja Stock og er kendt for både at være med i Den Store Bagedyst og for sin syngende sønderjyske dialekt. Hun giver dig her opskriften på sine honningkagehjerter, så du kan komme godt fra start. Klik på filen og hent opskriften.