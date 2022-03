Se video: Ukrainske Valentina forlod krigshelvede og er nu i Gram

Tidligere torsdag blev hun sammen med sine børn taget imod på Gram Højskole, hvor direktør på Gram Slot, Svend Brodersen kørte med hende i bilen.

- Da vi sad i bilen, og de så at højskoleeleverne stod med flagene, så skulle du høre deres mor, hun brød ud i jubel og sagde til børnene ’prøv at se, de byder os velkommen’, og det var fantastisk. Jeg tror det betyder meget, at folk har glædet sig til, at man kommer, siger Svend Brodersen.



Her får de et hjem at bo i, hvor der er dyr i nærheden.