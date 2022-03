Valgmenighed bringer ukrainske flygtninge i sikkerhed

Allerede inden bussen med flygtningene ankom til Kolding var der en klar plan for, hvordan de skulle tages imod.

Valgmenigheden stod nemlig klar med varm mad, overtøj, muligheden for et varmt bad, og hvad de ellers måtte have brug for.

- Det lignede en kæmpe genbrugsbutik, der er simpelthen alt, hvad man behøver, fortæller Mads Peter Kruse efter hjemkomsten.