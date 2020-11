Lokal forstander har to sange med i den nye udgave af Højskolesangbogen

Efter 14 år udkommer torsdag en ny udgave af Danmarks for tiden mest solgte bog, Højskolesangbogen. Under corona-krisen har Højskolesangbogen fået meget opmærksomhed blandt andet med Phillip Fabers morgensange på DR, og den blev hurtigt nummer et på bestsellerlisterne hos boghandlerne.



Den 19. udgave af Højskolesangbogen indeholder både klassiske og nye fællessange til glæde for de mange, der har fundet og genfundet glæden ved at synge i flok.

Ud af bogens 601 sange er 151 “nye” i den forstand, at de ikke tidligere har været i bogen, men de fleste af dem er kendte fra andre sammenhænge.

25 sange er spritnye

Kun 25 sange er derimod helt nyskrevne og dermed ukendte for langt de fleste.

Af de 25 nye sange har forstander Simon Lægsgaard fra Brandbjerg Højskole ved Jelling skrevet de to, der har titlerne: “Afmagtssangen” og “Kaos i min hjerne”.